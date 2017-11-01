В Петербурге состоялось грандиозное огненное шоу в честь Рождества

Праздник Рождества Христова в Петербурге отметили с грандиозным размахом. Горожане и гости Северной Столицы могли наблюдать ярчайшее огненное шоу.

Администрация Санкт-Петербурга в 2018 году решила вернутся к давнишней традиции огненных шоу, истоки которых берут свое начало еще с времен Петра Великого. Первое подобное мероприятие организовали на Стрелке Васильевского острова в 1730-м году.

Вечер 7 января не стал исключением. Горожане и гости Санкт-Петербурга смогли насладиться грандиозным огненным шоу, сопровождаемым фейерверками, световыми проекциями и бенгальскими огнями.

Организаторы приглашают всех желающих на продолжение яркого шоу 8 января. Начало мероприятия назначено на 19:00.