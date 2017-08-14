8 января астрономические часы в Праге демонтируют и отправят на реставрацию. Такую информацию передаёт международное агентство Associated Press.

Средневековый механизм остановили вскоре после того, как куранты отзвонили 9 часов по чешскому времени. Его собираются полностью разобрать, извлечь из привычного места и отправить специалистам на восстановление.

Стало известно, что здание Староместской ратуши серьезно повредили в ходе боевых действий Второй мировой войны. После завершения военного конфликта полноценный капитальный ремонт часов до этой поры ещё ни разу не проводили. Власти Праги предполагают, что часовое устройство вернётся на традиционное место в башне примерно под конец будущего лета.