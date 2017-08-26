Пользователи Сети увидели на фото пропавшего щенка Гитлера и Ежика в тумане

Пользователи Сети увидели на фотографии из объявления о пропавшем щенке Адольфа Гитлера и Ежика в тумане. Такое изображение разместили в соцсети Pikabu.

На некачественном изображении можно различить лишь тёмные пятна глаз и морды. Кроме этого на объявлении видно лишь надпись "Пропал щенок" и телефон владельца. Предполагается, что очертания пса не перенеслись на бумагу из-за неполадок с принтером.

В комментариях к публикации люди начали активно шутить по поводу ситуации. Некоторые с иронией отметили, что нетрудно потерять такую незаметную собаку. Другие считают, что она просто принадлежит к "чеширской" породе. Среди комментаторов нашлись те, кто сравнил картинку со специфической внешностью лидера Третьего рейха или персонажем известного советского мультфильма. Члены сообщества также попросили автора выложить качественный снимок пропавшего животного, чтобы желающие могли присоединиться к поискам.