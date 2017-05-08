Омичам предлагают встретить старый Новый год с симфоническим оркестром

В Омске горожане смогут встретить старый Новый год в сопровождении музыки симфонического оркестра. Первый концерт коллектива пройдет в стиле ретро.

Администрация Омска предлагает всем горожанам посетить грандиозный концерт Омского симфонического оркестра под чутким руководством талантливого дирижера Дмитрия Васильева.

В рамках программы «Старый Новый год с Большим оркестром», омичи смогут насладиться зарубежными и отечественными ретро-хитами в исполнении вокалиста из Москвы Владислава Косарева.

Организаторы мероприятия уверяют, что зрелище действительно обещает быть незабываемым, поскольку солировать будет именитый исполнитель, награжденный такими орденами как «Вера, Надежда, Любовь» и «Служение искусству».