В Петербурге из-за ожидаемого наплыва пассажиров в метро рекомендуют запастись жетонами

В метрополитене Петербурга сообщили, что в ближайшие дни в подземке может возникнуть резкое увеличение пассажиропотока. Для снижения очередей к кассам пассажирам рекомендуют купить жетоны заранее.

9 января в России первый официальный рабочий день после каникул Нового года. В связи с этим в метро Петербурга ожидают, что в утренние часы подземка окажется переполненной и у касс с жетонами соберутся длинные очереди.

Для снижения очередей и уменьшения толпы представители метрополитена порекомендовали пассажирам заранее подумать о покупке жетонов и проездных. Такие меры помогут пассажирам быстрее спуститься в метро и избежать давки у кассы.

Представители метро Петербурга напоминают о том, что на станциях в вестибюлях расположены специальные автоматы для продажи и пополнения проездных. Также в вестибюлях стоят автоматизированные терминалы для покупки жетонов.