Ликсутов: Пассажиропоток в Москве вырос на Рождество

На Рождетсво, ночью с 6 на 7 января, пассажиропоток общественного транспорта Москвы вырос. Об этом рассказал Максим Ликсутов, заместитель столичного мэра по транспортным вопросам.

Всего услугами городских пассажироперевозок в праздничную ночь воспользовались 330 тысяч человек. Такое большое количество, как объясняет глава транспортного департамента, связано с массовыми мероприятиями в сочельник. Немалую роль отыграл фестиваль "Путешествие в Рождество". В связи с этим подземка и наземный транспорт работали дольше. С 22 до 2 часов на метро и поездах МЦК прокатились 295 тысяч москвичей и гостей из регионов. Ещё 35 тысяч ехали на других видах.

Пресс-служба уточнила, что чаще всего пассажиры выходили на "Кропотинской", "Третьяковской" и "Китай-городе".