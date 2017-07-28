Стала известна дата проведения третьего фестиваля CLUB`OK. Организаторы сообщают, что он состоится в Великом Новгороде 12 января. В нем примут участие отечественные бэнды «Мёртвые осы», Evergreen Band и другие.

В Великом Новгороде планируется проведение третьего фестиваля CLUB`OK. Для этого уже выбрано место. Он состоится на улице Батецкая, в двадцать втором доме. Это адрес клуба Milk. Формат предстоящей встречи – «Все свои». На ней будут выступать только отечественные выходцы, такие как «АПМ» («Артель позитивной музыки»), «Мертвые осы» с солисткой-женщиной, а также легенда Эligor.

Как и обычно, за вход на мероприятие платить не придется. Он организовывается, чтобы собрать средства на лечение больного ребенка из Новгородской области. Начало концерта планируется на половину седьмого вечера.