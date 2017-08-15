На Сокольнической линии московского метро появятся восьмивагонные поезда

С 10 января по Сокольнической линии московского метро пустят восьмивагонные поезда. Об этом объявил мэр Сергей Собянин на странице в Twitter.

По словам столичного главы, дополнительный вагон позволит перевозить до 186 тысяч дополнительных пассажиров за сутки. За год цифра составит порядка 68 миллионов. Подобное решение значительно разгрузит транспортную систему. Руководитель Москвы подчеркнул, что до конца текущего месяца на восьмивагонный формат перейдут 40% всех составов ветки.

Сергей Собянин считает нововведение переходным моментом в новую веху истории первой веткой метрополитена, которой является Сокольническая. Он напомнил, что с 1935 года по рельсам ехали четырехвагонные составы. В средине 20 века количество вагонов увеличили до семи - больше не позволяла длина платформы. Для исправления ситуации власти и мастера провели внушительную работу.