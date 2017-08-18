В Кирове завершено строительство Детского космического центра

Как сообщил зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, долгая стойка завершена и Детский космический центр сдали31 декабря. Отмечается, что Центр начали строить еще в 2014 году на денежные средства из федерального бюджета с условиями обязательного софинансирования из областного бюджета.

По различным причинам строительство было затянуто. В августе ушедшего года выяснилось, что федералами будет выделено еще 95,5 миллионов рублей. Сроком окончания строительства объекта назвали конец декабря 2017 года.

В космоцентре построены два экспозиционных зала, которые посвящены пилотируемой космонавтике и исследованию космического пространства, и также совокупный цифровой планетарий, который может позволить без использования специальных очков почувствовать на себе 3D-эффекты.

Об этом рассказали в правительстве Кировской области. Отмечено, что этот проект станет единственным подобным по всей России. Также в планетарии оборудовали зал трансформер, который разделяется одновременно на 4 комнаты и в них возможно проводить различные мероприятия. Ранее стало известно, что в музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли".