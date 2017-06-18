Житель Волгограда купил в супермаркете голени курицы-мутанта из Белгорода

В день Рождества мужчина из Волгограда опубликовал в сети фотографию куриных голеней, которые он купил в местном супермаркете. Он понял, что купил мясо птицы-мутанта, когда открыл лоток.

Житель Волгограда шокировал своей покупкой в местном супермаркете. Оказалось, что на ужин к Рождеству он вместе с женой хотел запечь куриные голени, однако после их покупки от затеи пришлось отказаться. Позже он опубликовал в интернете фотографию, на которой отчетливо видно, что одна из голеней принадлежит птице-мутанту. На ней виднеется непонятный отросток, который похож то ли на лапу, то ли на недоразвитое крыло. Мужчина отмечает, что покупал охлажденные голени, которые поставляются магазину из Белгорода.

Пользователи сети также были неприятно удивлены такой покупкой волгоградца. Многие из них сошлись на мнении, что подобная мутация могла быть вызвана всевозможными добавками, которые сотрудники птицеферм добавляют в корм животным для их ускоренного роста.