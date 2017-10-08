В список самых известных городов для новогоднего отдыха вошел Брянск

На днях в Федеральной пассажирской компании опубликовали данные рейтинга самых известных городов для новогоднего отдыха среди жителей России. Города оценивались по количеству распроданных билетов и их направлении.

Так, самыми популярными городами стали Москва и Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился город Казань.

Брянск расположился на шестой строчке рейтинга. Четвертую сточку занял Нижний Новгород, на пятой Саратов. Замкнули ТОП-10 города Белгород и Ульяновск.

Больше всего билеты на поезда раскупали 29 и 30 декабря. Но самый большой пассажиропоток в обратном направлении ожидается шестого, седьмого и восьмого января. Как подчеркнули сотрудники компании, в поездах сообщением с Москвой пассажирам предложили более 2,4 миллиона мест. Это на 2,4 процента больше, чем в 2016-ом.

За первые четыре дня нового года на каникулы отправились 1,3 миллиона человек. Для них выделили почти 600 дополнительных поездов.