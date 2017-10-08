Екатеринбург признали одним из главных туристических городов России

На одном из интернет-порталов опубликовали рейтинг самых известных городов России среди местных туристов. Екатеринбург вошел а пятерку самых посещаемых городов в прошлом году.

При этом авторы списка не учли города-курорты России. Специалисты подсчитали, что в минувшем году туристы бронировали место в гостинице города Екатеринбург на 3,5 ночи в среднем.

Кроме этого, на проживание было затрачено более трех тысяч рублей за сутки. Таким образом, Екатеринбург расположился на четвертой строчке рейтинга.

Второе и третье место заняли Москва и Казань. В лидеры вырвался город Санкт-Петербург, а замыкает пятерку город Ярославль. Отмечается, что Екатеринбург также занял позицию в пятере самых дешевых городов для болельщиков Чемпионата Мира по футболу 2018.