На Садовом пруду ВДНХ в июне откроют сцену на воде

В июне 2018 года на ВДНХ в парке «Останкино» на Садовом пруду вновь заработает сцена на воде. В 2017 году зал сцены вмещал 747 человек, на ней успешно проводились концерты и театральные выступления.

Представитель руководителей ВДНХ Юлия Давыдова рассказала, что в 2017 году сцена на воде понравилась гостям парка и в этом году она также будет открыта для проведения мероприятий. Успешный опыт дирекция решила повторить, сообщила Давыдова.

В 2017 году сцена на воде Садового пруда в парке на ВДНХ открылась в июне. От сцены к залу зрителей курсировали лодки. В точках, где собирались зрители, были открыты зоны общепита, общественные туалеты.

В 2018 году открытие сцены наметили также на июнь. О программе концертов пока не сообщается, но представители ВДНХ отметили, что сцена на воде вновь будет радовать гостей парка своей необычностью. Организаторы мероприятий уже начали работу по составлению программ концертов и сообщили, что в 2018 году на сцене Садового пруда также состоятся и выступления театралов.