Запрещенное заведение засоряет Театральную площадь Калуги

Не так давно на Театральной площади Калуги открылось заведение, которое засоряет всю ближайшую территорию. Фотографию с мусором опубликовал в социальных сетях один из жителей.

Со слов городского главы Калуги следует, что заведение считается самостроем. По данным «Коммерсант Картотеки», владельцем кафе является предприниматель Сергей Паршин.

Стало известно, что губернатор Анатолий Артамонов потребовал снести кафе быстрого питания на заседании областного правительства 25 декабря прошлого года. Губернатор высказался, что на месте ресторана должна быть восстановлена зеленая зона, которая находилась там ранее.

Также несколько краеведов из Калуги написали открытое письмо представителям области. В обращении они выразили свою обеспокоенность тем, что реконструкция даже не проходила общественных процедур.