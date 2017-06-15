Водитель из Воронежа возит с собой оберег от штрафов

Россияне продолжают подшучивать на обозначением шипованной резины. Как стало известно, в ушедшем году в социальные сети опубликовали новый фотоснимок с оберегом от штрафов.

На фотографии рядом с наклейкой "шипованная резина" владелец авто подписал "Оберег от штрафа". Судя по всему, водитель автомобиля отреагировал на условный штраф размером в 500 рублей за отсутствие этого значка.

До этого россияне использовали такую же наклейку, но уже несколько в ином значении. Кто-то рисовал интернет-мем в виде медведя, а кто-то вместе с буквой "Ш" писал целое словосочетание.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Воронеже мужчина пытается разбогатеть на наклейках «Шипованная резина».