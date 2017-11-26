Иностранцев удивили новогодние русские традиции

Иностранцы удивились новогодним традициям россиян. В соцсетях они рассказали, что огромным открытием для них стало то, что у Деда Мороза есть внучка Снегурочка, как оказалось о ней знали лишь единицы.

Широкий интерес проявили граждане других стран к внучке Деда Мороза Снегурочке. Они даже заинтересовались биографией Снегурочки.

Некоторые проводят исследования о происхождении девочки. Иностранцы также посчитали странным каждый год просматривать один и тот же кинофильм "Ирония судьбы, или С легким паром" в канун нового года. Большая часть посчитали фильм нудным и неинтересным.

Ведь в жизни так не может произойти. Но нашлись и те, кому кинолента понравилась, и они считают, что с ее помощью можно понять русскую душу.

Странно относятся еще к изобилию пищи на столе. Все согласны, что в праздничные дни стол должен быть достойным. Однако русские не знают границ, считают иностранцы. В Канаде традиционный "оливье" прозвали "гастрономическое извращение". Также они удивляются гуляниям девушек в коротких юбках,в страшные морозы.