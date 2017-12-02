Собянин сделает бесплатной тюбинговую горку на ВДНХ

С 10 января на тюбинговой горке на ВДНХ вход с 11:00 до 16:00 часов будет бесплатным. О бесплатных катаниях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам Собянина, тюбинговая горка на ВДНХ пользуется большой популярностью и многие люди не могут туда попасть из-за наплыва посетителей. Для того, чтобы все, кто хочет посетить горки, смогли осуществить задуманное, Собянин сделает их бесплатными. Так, у людей появится уникальная возможность оценить новый объект и повеселиться на спусках.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Сергея Собянина, с 10 января катания на тюбинговой горке с 11:00 до 16:00 часов станут бесплатными. После этого посещение горки будет открытым для всех желающих без оплаты за катания со вторника по пятницу.

23 декабря в Москве на ВДНХ открылась самая большая тюбинговая горка. Собянин в своем Twitter уже указал, что за день ее могут посещать до 5 тысяч человек. Горка «Ракета» представляет из себя два спуска – 20 и 12 метров в высоту. Комплекс украшен инсталляциями и необычными праздничными подсветками.