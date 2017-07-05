Жители Воронежа сняли на видео страшный лес на Машмете

Жители Воронежа сняли на видео страшный и замусоренный лес. Этот бывший зеленый массив располагается на территории микрорайона Машмет.

Местный житель специально пришел в лесной участок, который расположен по соседству с микрорайоном Воронежа Машмет. Мужчина вооружился камерой и принялся снимать все в округе.

Из комментария пораженного и неравнодушного жителя российского города-миллионника можно понять, что на этом месте еще несколько лет назад бегали ручные белки и другие зверьки, а сегодня прореженная лесная чаща больше всего напоминает отхожее место.

Житель Воронежа признался, что ранее в лесу у Машмета действовали специальные службы и хозяйства, которые строго следили за состоянием экологического пространства на окраине мегаполиса, а затем все было развалено. В настоящий момент, говорит очевидец, в лесу огромное количество мусора, повалены многие деревья, грязь и бурелом – беспредел.