Житель Ирландии сыграл в футбол с ураганом «Элеонора». Природное явление терзает Европу уже несколько часов.

Во всемирной паутине появился интересный видеоролик, на котором запечатлен процесс игры с буйством природы. Действие происходит на территории острова Ирландия. Накануне на его побережье обрушился серьезный шторм, вызванный сильнейшим ветром урагана, которому дали имя «Элеонора».

Скорость ветра достигала нескольких десятков метров в секунду, поэтому при таких порывах можно сыграть с ним в футбол.

На кадрах видно, как местный спортсмен устанавливает футбольный мяч и сильно бьет в сторону моря. Однако через какое-то время мяч зависает в воздухе, а затем примерно с той же силой возвращается обратно к владельцу. Так мужчина проделал на камеру несколько раз, чтобы пользователи не уличили его в неправдоподобности ситуации.

Примечательно, что «Элеонора» затронула уже практически всю часть севера Европы. От ее объятий погибло три человека.