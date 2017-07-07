В Красноярске продают дореволюционную марку за 3 млн рублей

В Красноярске продают очень редкую дореволюционную марку на аукционе. Ее цена составляет не менее 3 миллионов рублей.

Коллекционер из Красноярска выставил на торги аукциона свой самый ценный лот. Марка производства 1914 года сегодня может достигать нескольких миллионов рублей. Владелец ценной вещи планирует выручить за нее не меньше трех миллионов рублей.

В объявлении о продаже указано, что подобный экземпляр в свое время был приобретен в Великобритании. Марка выставлялась в Лондоне, о чем есть заключение эксперта. Поэтому она является настоящей.

Неназванный коллекционер рассказал, что на данный момент времени покупка раритетной вещи – это надежное вложение денежных средств и в будущем этот единственный экземпляр дореволюционной марки можно перепродать по более выгодной цене.

Сообщается, что дорогая марка до торгов будет находиться в банковской ячейке под охраной. Интересно, что к лоту уже проявили внимание несколько увлеченных филателистов.