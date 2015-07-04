В Приморье планируют искоренить хамство и коррупцию в медицине

В Приморском крае планируют искоренить хамство и коррупцию в медицинской сфере. Об этом рассказала губернатор дальневосточного региона Павел Серебряков.

В России до сих пор остается актуальным вопрос хамства в коридорах медицинских учреждений. По словам чиновников Приморского края, подобная проблема не уходит в прошлое и в этом регионе страны.

Чаще всего от рук и слов недобросовестных врачей страдают пациенты и это явный признак непрофессионального подхода к осуществлению своих рабочих обязанностей. На это влияет сразу несколько основных факторов.

Как считает Серебряков, в дальневосточных больницах не хватает квалифицированных специалистов, в том числе количества работников среднего медицинского персонала. Поэтому иногда специалисты этой сферы чувствуют свою незаменимость в профессии и нарушают рамки приличия и законности.

То же самое можно сказать о коррупционных воздействиях. Есть случаи завышения цен на госзакупках среди конкретных лечебных учреждений. В отношении них уже начаты доследственные проверки. Если профилактические мероприятие и беседы не помогают, дела поступают в руки правоохранительных органов края.