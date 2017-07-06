В Кремле рассказали про церкви, где крестили родителей Путина. Информацию журналистам предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня помощник российского президента пояснил некоторые детали, о которых начали спрашивать журналисты в Рождество. Дмитрий Песков рассказал, что родителей Владимира Путина крестили в разных храмах.

Отец нынешнего президента прошел этот христианский обряд еще в 1911 году. Он надел на себя православный крестик в стенах Симеоновской церкви Санкт-Петербурга. Тогда это была столица государства. А мать Владимира Путина Мария Ивановна ту же процедуру проделала на территории современной Тверской области в селе Тургиново.

Напомним, что несколько лет назад глава России сообщил при поездке под Тверь, что именно в этой церкви крестили его родителей. Песков заметил, что никаких противоречий с той информацией абсолютно нет.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин встретил Рождество нынешнего года в своем родном городе. Там он присутствовал на праздничной службе в Симеоновской церкви.