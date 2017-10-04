Генпрокуратура назвала часто совершаемое преступление в РФ

В Генеральной прокуратуре РФ рассказали, какие преступления наиболее часто совершали в России в 2017 году. Отмечается, что чаще всего правоохранители фиксировали факты мошенничества.

В генпрокуратуре рассказали, что в России в 2017 году правоохранители практически каждые три минуты фиксировали факты мошенничества. За год количество преступлений данного вида увеличились на 6,8% и составило около 205 тысяч. Также в генпрокуратуре отметили, что уровень раскрываемости мошенничества в 2017 году составил 25%, а раскрываемость общих преступлений - 54%.

Ведомство сообщило, что на втором месте по наиболее часто совершаемым преступлениям по-прежнему остается кража, их количество достигает 38,4%, хотя за 2017 год они снизились на 9%.