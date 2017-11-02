Эксперт: Красная икра в январе немного подешевеет

Красная икра в январе 2018 года немного подешевеет. Об этом рассказали ряд российских экспертов рыболовной отрасли.

В одном из аналитических агентств сделали предположения о движении цен на популярные продукты питания, а также на деликатесы. По словам российского эксперта, жителям страны в текущем и следующем месяце не стоит ожидать, что цены на красную икру различных видов рыб упадут резко.

В начале этого года после новогоднего ажиотажа планируется временное снижение стоимости на нерку и горбушу в пределах 200 рублей за килограмм, а затем цена на красную икру придет в стандартное состояние на долгий промежуток времени. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке страны вылов не составил достаточных значений.

В Минсельхозе РФ уже отреагировали на рост цен в сегменте морских деликатесов. Специалисты ведомства заметили, что регулирование цен для этой категории продуктов не входит в их компетенцию, и они этим заниматься не будут.