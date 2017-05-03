СМИ: Навальный задолжал судебным приставам 16,9 тыс. рублей
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный задолжал судебным приставам 16,9 тыс. рублей. Он не оплатил судебные расходы по иску бизнесмена Сергея Михайлова.
Российские СМИ узнали о новых задолженностях опального политика из России Алексея Навального. Известно, что 41-летний общественный деятель не уплатил государству расходов на проведение судебного заседание по исковым требованиям предпринимателя из Москвы Сергея Михайловка.
Всего в исполнительном листе судебных приставов числится сумма неуплаченных средств в размере почти 17 тысяч рублей.
Напомним, что решение по делу Сергея Михайлова прекратилось еще в прошлом году. Истец требовал от Навального признать распространяемую в отношении него информацию недостоверной, и удалить ее из сетевых ресурсов. Суд пошел навстречу бизнесмену и удовлетворил исковые требования. Примечательно, что Михайлов не требовал дополнительной моральной компенсации и попросил оплатить лишь судебные издержки.