Патриарх Кирилл рассказал бездомным о своей бедности

Патриарх РПЦ Кирилл рассказал бездомным о своей былой бедности. Настоятель Русской православной церкви пообедал с обителями московского социального центра.

7 января глава РПЦ Кирилл провел ряд социальных встреч. В этом году священнослужитель отправился в «Ангар спасения», специально организованным для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Патриарх вместе с посетителями Центра пообедал и рассказал о годах своей молодости. Глава РПЦ признался, что его семья жила очень плохо и ему пришлось уже в подростковом возрасте покинуть отчий дом и пойти трудиться, чтобы заработать себе на необходимые нужды.

По словам патриарха, его заработок в те годы составлял меньше одного рубля. Кирилл заметил, что этот опыт всегда вспоминает в трудную минуту и никогда не отчаивается и призывает то же самое делать в трудный час бездомным гражданам.

Ранее сообщалось, что патриарх РПЦ поздравил всех православных верующих в России и в ближнем зарубежье с Рождеством Христовым.