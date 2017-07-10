Вячеслав Володин поздравил россиян с Рождеством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником Рождества. Об этом сообщают российские СМИ.

Жители России стали сегодня свидетелями поздравлений с широкими православным праздников Рождества Христовым от многих известных лиц. Среди них оказался и спикер Государственной Думы государства Вячеслав Володин.

Уроженец Саратовской области заявил, что этот замечательный день в христианском мире напоминает нам о милосердии, доброте и радости. В рождественские дни общество каждый раз старается обращаться к многовековым традициям, чтить заповеди предыдущих поколений и продолжать творить в этом мире добро. Представитель нижней палаты российского парламента призвал всех жителей страны отметить этот праздник в кругу семьи.

Напомним, что ранее в аналогичными поздравлениями обратились к россиянам патриарх РПЦ Кирилл и российский президент Владимир Путин.