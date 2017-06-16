Под Ростовом намерены устроить гей-парад 8 марта

Под Ростовом-на-Дону намерены устроить гей-парад 8 марта. В социальных сетях уже распространяют первую информацию о готовящемся событии.

В Ростовской области в марте этого года может пройти неординарное событие. Представители нетрадиционной сексуальной ориентация хотели бы показать свою натуру в рамках мероприятия, которое во всем мире называют гей-парад.

В социальных сетях региона появились первые сообщения, фиксирующие как место будущего грандиозного события, так и дату его проведения.

На данный момент по неподтвержденным данным планируется устроить шествие по аэродрому города Азов, что в нескольких километрах от донской столицы. Мероприятие может пройти 8 марта. Организаторы, впрочем, пока официальную заявку к властям Ростовской области и Азову не выдвигали.

Ранее сообщалось, что подобный парад хотели устроить также недалеко от Ростова-на-Дону в Новочеркасске. В октябре 2017 года в мэрию этого муниципального образования были поданы заявки, однако представители ЛГБТ-сообщества получили от чиновников отказ.