Глава РПЦ Патриарх Кирилл посоветовал бороться с бедностью. Такие мысли он озвучил во время обращения к жителям России в Рождество.

Настоятель Русской православной церкви отметил, что все последние годы нарастает расслоение общество на класс обеспеченных людей и тех, кто вынужден по разным обстоятельствам проживать на скромные деньги. В результате чего рождаются противоречии в государстве. Поэтому эту тенденцию необходимо любыми возможными способами сокращать.

В этом состоит задача современных политиков, экономистов, специалистов и экспертов. Патриарх Кирилл заметил, что от преодоления большого разрыва в доходах и уровне жизни зависит очень многое. В частности, это ведет государство к стабильному беспроблемному существованию. Если разрыв будет увеличиваться, то это грозит дестабилизацией ситуации. Об этом духовный и общественный деятель рассказал в светлый христианский праздник Рождество.

Ранее мы сообщали, что патриарх Кирилл призвал уважать жизненный выбор Николая II.