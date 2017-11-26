Столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил в Сети жителей Москвы с Рождеством. Торжественное сообщение появилось во всемирной паутине.

Московский мэр разместил на собственной странице в популярной российской социальной сети рождественские поздравления.

В частности, политик заметил, что это самый светлый праздник в христианстве. Он наполнен добротой и радостью, которую необходимо дарить всем близким людям. Поэтому лучше всего встречать его в кругу родственников, в обществе семьи.

Ранее с подобным поздравлением выступил российский президент. Владимир Путин встречал 7 января у себя в родном городе, находясь на церковной службе.

Напомним, что в Москве продолжается общегородской фестиваль «Путешествие в Рождество». На территории мегаполиса открыто несколько десятков площадок, где посетителям предлагается посмотреть различные театральные представления, ледовые шоу и иные творческие мероприятия.