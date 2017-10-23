В России введут новый вид пенсии в 2018 году. Теперь денежные ежемесячные социальные пособия станут получать дети-подкидыши.

С нового года Пенсионный фонд вводит в обращение еще один вид социальной поддержки для населения. В категорию получателей пособия войдут те дети, у которых судьба родителей неизвестна. В их числе их оказались так называемые детишки-подкидыши, от которых матери отказались либо в родильном доме, либо сразу после выписки из этого учреждения. Ранее пенсия этой категории лиц в России не предоставлялась. Теперь она будет выплачиваться на законных основаниях до достижения лица совершеннолетия.

Сообщается, что средняя ежемесячная выплата Пенсионного фонда РФ составит около десяти тысяч рублей. Если сирота после 18 лет поступит в высшее учебное заведение, то выплаты продолжатся еще пять лет.

В этом году деньги получат около 4 тысяч человек. Примечательно, что деньги подкидышей будут поступать на их счета, однако распоряжаться ими смогут только официальные представители детей (опекуны).