В Сирии погибли еще 2 бригадных генералов. Об этих потерях в правительственных войсках республики рассказали в WarJournal.

В Сирии вновь пополнился список погибших в ходе ожесточенных военных действий представителей руководящего состава армии. Сообщается, что 7 января правительственные войска потеряли навсегда двух бригадных командиров сухопутных войск Сирии.

Они были ранены в боях возле поселения Хараста при попытках взять контроль над главным объектом территории – военной базой. От полученных ранений оба скончались в госпиталях республики.

Примечательно, что за последние несколько дней погибло уже восемь главнокомандующих подразделений официальной армии. Атаки боевики террористов удается отбивать и в целом положение складывается в пользу сирийского руководства.

Ранее мы сообщали, что на базе «Хмеймим» был сбит беспилотник боевиков ИГИЛ*.