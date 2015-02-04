В США телеоператор не поверил странному имени и придумал другое

В США телеоператор не поверил странному имени героя сюжета и придумал другое. Забавный инцидент произошел в Атланте.

В Twitter появилось сообщение, в котором пожаловался на работника телевидения Атланты местный житель. Он сообщил, что недавно стал героем сюжета телевизионщиков и представился своим настоящим именем – Хантером Фишером, что в дословном переводе можно прочесть как «охотник-рыбак». Однако телеоператора ТВ-шоу было собственное мнение на этот счет.

Он предложил заменить немного странное и неправдоподобное имя на другое. В итоге молодой человек стал Бенджамином Холкомбом.

Примечательно, что с таким именем и фамилией также набралось немало человек. Все восприняли случившееся как новогоднюю шутку.

На возмущенный твит отреагировал даже известный в США политик, занимающий пост в Конгрессе Скотт Холкомб. Он написал, что молодой человек, поневоле изменивший имя, принят в его семью и тепло поприветствовал этот факт. Как отреагировал канал, сделавший ошибку в титрах, неизвестно.