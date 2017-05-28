Путин поздравил граждан России с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил всех верующих Православия с Рождеством. Об этом рассказали официальные ресурсы Кремля.

Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург решил встретить наиболее почитаемый праздник в христианстве в местной церкви. После богослужения он поздравил всех жителей России, верующих с Рождеством Христовым.

65-летний политик отметил, что такой светлый праздник может дарить надежду и радостное существование для многих миллионов людей, а также позволяет приобщаться к традициям предков.

Владимир Путин также остановился на роли представителей и служителей церкви в современном обществе. По его мнению, РПЦ и другие конфессии христианства в России всячески способствуют поддержанию гражданского мира. В заключение поздравительного сообщения, размещенного на страницах официального ресурса Кремля, российский президент пожелал всем здоровья и благополучия в жизни и делах.