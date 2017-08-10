В Сети появилось видео допроса боевика ИГИЛ* из России. Мужчина рассказал, что приехал воевать за террористов из Дагестана.

Во всемирной паутине распространяется видеоролик, на котором запечатлен процесс допроса сирийским военными над пленным террористической организации ИГИЛ*. Мужчина пояснил, что он приехал из российского Дагестана воевать на стороне злоумышленников. Он был в качестве медицинского сотрудника. Также представитель террористов назвал свое имя.

Из видео становится известно, что молодой человек не может вернуться в своей родное государство, так как в его отношении начнется уголовное преследование. Поэтому он принял решение продвигаться в сторону с границей Турции. Недалеко от ее пределов и был задержан подозреваемый.

Примечательно, что россиянин пытался проникнуть по поддельным документам на территорию Европейского союза. Но его план не удался.