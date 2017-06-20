В Сеть попало видео тайного новейшего беспилотника террористов из Сирии

В Сеть попало видео беспилотника террористов из Сирии. Устройство кустарного производства было сбито российским ПВО.

Во всемирной паутине обсуждают происшествие, которое случилось накануне вечером. Сообщалось, что над российской базой в Сирии пролетел беспилотной аппарат, который намеревался нанести ущерб военной технике. В результате возле военной части раздался мощный взрыв. Это, скорее всего, был залп российских военных. БПЛА удалось сбить и в Сети появились первые снимки этого тайного устройства бандитов.

Оно представляет собой аппарат кустарного производства. Его части состоят из газонокосилки, кизяка и палок. Летательное устройство снабжено двумя отверстиями для гранатометных снарядов. В Сирии отметили, что подобный аппарат можно сбить из обычного ружья.