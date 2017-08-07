В меню армейских столовых Минобороны РФ введен рождественский паек. Такое решение принято специально по поводу праздников.

В военном ведомстве России рассказали, чем сегодня будут кормить солдат в период рождественского праздника. Столовые при военных частях предоставят на выбор улучшенное меню для поднятия настроения срочникам и контрактникам.

Армейцы смогут покушать борщ, уральские пельмени, плов, а также разнообразные блюда национальной кухни. Кроме этого солдаты получат свежие фрукты, шоколад, другие кондитерские изделия, а также булочки и иную выпечку.

Меню дополнено следующими видами праздничных салатов. Среди них витаминные салаты из моркови, свеклы, капусты. Также для поддержания здоровья военнослужащим предлагают употребить дольки чеснока и лука. Они помогут удерживать здоровье и иммунитет в морозные дни на высоком уровне. Отмечается, что подобное рождественское меню будет действовать вплоть до завтрашнего дня.