Оштрафована киностудия «Ходячих мертвецов» за гибель каскадера

В США оштрафована киностудия, где идет процесс съемок сериала «Ходячие мертвецы». Санкции последовали после несчастного случая на площадке.

На американской студии уже долгое время проводятся проверочные мероприятия контролирующих органов. Они активизировались после того, как на съемочной площадке кинокомпании Stalwart Films погиб актер-каскадер. Трагедия произошла не так давно при съемках телевизионного сериала «Ходячие мертвецы».

Теперь руководство студии должно заплатить штраф за несчастный случай на производстве. Им необходимо выплатить почти 13 тысяч долларов. Студия может в указанный срок обжаловать это решение.

Напомним, что актер каскадерской профессии Джон Беркнер погиб после того, как неудачно был исполнен трюк при съемках популярной картины. Мужчина сорвался вниз с высоты нескольких метров. Причем он ударился головой о бетонное покрытие. После мощного удара актер скончался практически мгновенно.