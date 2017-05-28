В Сети обсмеяли ледяную статую Роналду в Москве

В Сети обсмеяли ледяную статую футболиста Криштиану Роналду в Москве. Пользователя показалось, что работа совсем не похожа на спортсмена из Португалии.

В эти дни в российской столице проходит фестиваль ледяных скульптур, на котором авторы со всей страны могут представить свои уникальные работы.

На мероприятии побывали представители западных СМИ. Они обнаружили среди прочих изваяний изображение популярного португальского игрока в футбол Криштиану Роналду. После представленного репортажа с фестиваля, пользовали всемирной паутины вновь выразили недоумение, почему лицо оказалось не похожим на оригинал.

Многие читатели сравнили московскую скульптуру с не так давно открытой на родине португальца бюста спортсмена. Тогда композиция была также признана неудачной, и уже после открытия пришлось другому скульптору доделывать непохожее лицо Роналду.

В социальных сетях уже развернулась целая кампания из шуточек по этому поводу. Появилась среди юзеров версия, что художники просто не могут воссоздать совершенство, коим является их футбольный кумир, поэтому и делают нелепые работы.