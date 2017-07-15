В Краснодаре пройдет праздничный концерт «Рождественские звездочки»

Ежегодное праздничное представление «Рождественские звездочки» будет проходить в помещении Краснодарского музтеатра прямо в день Рождества.

На фестиваль приедет многие талантливые люди из местных коллективов. Можно увидеть выступление еще совсем молодых лицедеев с уже опытными и зрелыми мастерами Краснодарского творческого объединения «Премьера». В самом конце огласятся все результаты голосования за «Приз зрительских симпатий».

Вот уже который год «Рождественские звездочки», радуют краснодарцев. Талантливые артисты показывают себя на сценах молодежного театра, во дворце искусств «Премьера», но последние годы фестиваль проходит в Музыкальном театре. Участие в нем может принять любой желающий в возрасте от 4-х до 15 лет.