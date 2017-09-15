Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль за работой медучреждений РФ в праздники

Глава Минздрава Вероника Скворцова приказала Росздравнадзору усилить контроль за работой медучреждений во время праздников. Такое поручение Росздравнадзор получил после того, как в больнице Санкт-Петербурга скончалась пожилая женщина после пяти часов ожидания врача.

Вероника Скворцова заявила о том, что Росздравнадзору нужно провести тщательную проверку после случая в петербургской больнице и выяснить все обстоятельства случившегося. В связи с халатностью некоторых медиков в праздничные дни, Скворцова заявила, что следует усилить контроль за всеми медицинскими учреждениями России в этот период времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в больнице Санкт-Петербурга скончалась пожилая женщина, которая на протяжении пяти часов ждала помощи врачей, однако они не спешили спасать пациентку. В настоящий момент СК ведет проверку по всем обстоятельствам произошедшего.