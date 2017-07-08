Аргентинская Рапунцель попала в книгу рекордов Гиннеса

17-летняя обладательница самой длинной косы в мире поставила новый мировой рекорд. Волосы длиною в 1 метр 53 сантиметра, на сегодняшний день – это самые длинные волосы в мире.

Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Такую длину Эбрил Лоренцатти, в простонародье аргентинская Рапунцель, отращивала 10 лет. К этому ее подтолкнул парикмахер, который сделал неудачную стрижку. После этого девушка решила не обращаться к специалистам такого профиля. Как рассказывает сама рекордсменка, ей ужасно неудобно передвигаться с распущенными волосами, поэтому она старается их уложить в прическу. Также массу неудобств доставляет мытье и уход за волосами. До этого титул Рапунцель принадлежал девушке из Барнаула Дарьи Губановой. Точные данные по длине не известны, но ее коса ниже колен.