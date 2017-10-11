Житель Карелии убил свою жену и мать троих детей

В Карелии мужчина зарезал свою сожительницу, мать их общего ребенка и еще двух детей.

По словам родственников погибшей, они постоянно ссорились. Во время трагедии пара уже была не вместе, но мужчина часто приходил к девушке и избивал ее. Она настолько была напугана, что даже ни разу не заявила в полицию. Накануне 1 января он снова пришел в гости, устроил погром в квартире, после чего женщина не выходила на улицу. 4 января, прогуливаясь с подругой и маленькой девятимесячной дочкой, девушка подверглась нападению экс-гражданского супруга. Он нанес более двадцати ножевых ранений. Подруга, которая была рядом, смогла выхватить маленькую дочку из рук потерпевшей, когда та уже падала на землю.

После содеянного подозреваемый скрылся с места трагедии, но спустя время пришел в полицию с повинной. Сейчас он находится под стражей. Своими жестокими действиями он не толкьо лишил жизни молодую девушку, но и оставил сиротами троих детей.