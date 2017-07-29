Челябинск посетит Киновселенная Стивена Кинга

Для всех жителей Челябинска и еще 6 городов России будет работать выставка ”Киновселенная Стивена Кинга”. Вход желающим – бесплатный.

Посетители смогут окунуться в мир персонажей великого писателя. Узнать много новых фактов из жизни и творчества Кинга. Прочувствовать атмосферу происходящих вокруг героев событий. Великий маэстро ужасов, мистики, триллеров приоткроет занавесу тайн своих творений. С помощью 30 постеров, можно будет наглядно увидеть и прочувствовать все тонкости его произведений. Не многое количество людей знают, что Кинг также снимался в эпизодических ролях своих произведений (Особняк Красня роза - разносчик пиццы). А Способного ученика продал за один доллар. Выставка пройдет в КРК Мегаполис при поддержке телеком-оператор «Дом.ru» и пакет премиальных телеканалов VIP Viasat Premium.