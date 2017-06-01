РЖД: Вокзалы Москвы заработали в штатном режиме

В дирекции РЖД сообщили о том, что Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы Москвы в настоящий момент работают в штатном режиме. Отмечается, что эвакуация после звонков телефонных террористов с сообщением о минировании не проводилась.

В сообщении дирекции сказано, что вокзалы столицы заработали в штатном режиме. Эвакуация людей с вокзалов не проводилась, а на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Также в сообщении указано, что на время новогодних и рождественских праздников на всех ж/д вокзалах увеличили количество сотрудников входного контроля.