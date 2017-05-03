В Петербурге девушку изнасиловали напротив церкви

Молодая жительница Петербурга, будучи в алкогольном опьянении, была изнасилована напротив церкви.

На данный момент девушка находится в больнице. Из полученных травм медики отметили сломанное ребро и травму головы. После проведенной экспертизы в крови девушки был выявлен алкоголь. Потерпевшая была найдена 5 января на перекрестке Бухарестской улицы и пр-та Славы 5. По факту случившегося правоохранители проводят расследования и устанавливают причины содеянного преступления.