Катающаяся на санях овчарка попала на видео в Австралии

Катание Австралийской овчарки на санках увидели все пользователи Instagram.

Достаточное количество снега может порадовать не только детей, но и животных тоже. Так, австралийская овчарка по кличке Секрет, дождавшись выпадения нужного количества осадков, самостоятельно запрыгивает на санки и вдоволь наслаждается спуском с ледяной горки. Фотографии спортсменки и видео ее зимних забав, выставила в интернет хозяйка овчарки Мэри. Хозяйка отмечает, что абсолютно самостоятельная собака в общей сложности сделала до 50 спусков. За ее увлекательным занятием можно понаблюдать в Instagram.