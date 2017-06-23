Олимпийская семья норвежских биатлонистов потеряли сына

Семья норвежских спортсменов-биатлонистов Андерсен в праздничную новогоднюю ночь потеряли 13-летнего сына.

В семье олимпийских чемпионов всего было трое детей. Они отмечали Новый Год, после чего Дэвид, как обычно, пошел спать в свою комнату. Утром родные, его тело уже нашли бездыханным. Известно, что мальчик страдал эпилепсией, но на его повседневную жизнь эта болезнь никак не влияла. Причины остановки сердца на данный момент определяются медиками. У спортсменов осталось еще два чада – Элиас и Николай.