Физики побили свой собственный рекорд по переохлаждению воды

Ученые смогли побить свой собственный рекорд по переохлаждению воды, при этом она может оставаться в жидком состоянии до - 42,55 градуса Цельсия. Это на полтора градуса ниже предыдущего открытия.

За основу взяли метод быстрого вакуумного испарения, температуру вычисляли согласно данным комбинационного рассеяния света, по размерам капель. Для приобретения самой холодной жидкости используются только чистые микрокапли, которые не имели контакт с твердыми поверхностями. Если же охладить воду в неравновесных условиях, то она остается жидкой при показании ниже 0, так она приобретает название переохлажденной. До недавнего времени, максимально низкой температурой для сохранения водянистого состояния микрокапель считалось -41 градус по Цельсию, но, согласно теоретических выводов и компьютерного проэктирования, критической температурой, для жидкого состояния воды, должна быть -45 градусов.

Интересно, что в атмосфере в природных условиях, встречаются переохлажденные капли воды до -39 градусов. Команда физиков из разных стран под непосредственным руководством Роберта Гризенти из университета им. Гёте для переохлаждения микрокапель думали о применении метода быстрого испарения в вакууме. Но основной изъян этого метода состоит в том, что при таком подходе трудно определить температуру. Для решения этого вопроса, коллеги стали использовать метод комбинационного рассеяния света. Померив отстранение рамановского пика по частоте, можно понять распределение капель в струе по их размеру, далее просчитать потерю массы при испарении и температуру капли. Точность способа варьируется в пределах 0,5 градуса. Благодаря предложенного метода, ученые смогли достичь сегодняшний результат в -42,55 градуса Цельсия.

Верность способа измерений температуры следует испытать, но в будущем, специалисты думают получить сведения о перемене структуры водородных связей в воде при охлаждении к максимально низким температурам.