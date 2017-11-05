Марк Мобиус покидает корпорацию, в которой проработал 30 лет

Марк Мобиус - легенда инвестиционного рынка. После 30-летнего опыта работы во Franklin Templeton Investments, он покидает свой пост и уходит на заслуженный отдых.

Имя Марка Мобиуса – это прямая ассоциация с развивающимися рынками инвестиций. По сути, он является родоначальником и гуру инвестиций. Основную часть времени он проводит в постоянных командировках, в поисках предприятия для оценки инвестиционной привлекательности. Кто-то считает его поведение эксцентричным, кому то его просто жалко, что нет семьи и дома, но сам он считает свой образ жизни, как возможность для разнообразия, стимуляции и творчества. В 2015 году, после отказа от предложенного поста ведущего управляющего инвестиционного фонда Templeton Emerging Markets Investment Trust, он все же продолжил участвовать в деятельности своей команды.

Мобиус стал автором более 10 книг по инвестированию, за всю жизнь получил массу наград и званий. В 2011 году его признали самым влиятельным человеком в мире. И теперь, в возрасте 81 лет, Мобиус выходит на заслуженную пенсию.